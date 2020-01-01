Токеномика Quasar (QUASAR) Откройте для себя ключевую информацию о Quasar (QUASAR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Quasar (QUASAR) Quasar is a decentralized, text-based virtual universe that integrates advanced AI interactions, blockchain technology (powered by Solana), and classic multi-user dimension (MUD) gameplay. Designed as an agentive and immersive experience, the platform allows users to interact, collaborate, and create value in a persistent, autonomous digital world where human users and AI agents coexist. Quasar leverages AI to enable dynamic interactions and blockchain technology for decentralized governance and in-world transactions. The project is currently in its early stages of development, with plans to launch an experimental beta to explore the intersection of AI, Web3, and gaming. Focused on innovation and community-driven design, Quasar aims to be a playground for decentralized AI applications and interactive storytelling. Официальный сайт: https://quasar.social/ Купить QUASAR сейчас!

Токеномика и анализ цен Quasar (QUASAR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Quasar (QUASAR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,92K $ 32,92K $ 32,92K Общее предложение: $ 999,86M $ 999,86M $ 999,86M Оборотное предложение: $ 999,86M $ 999,86M $ 999,86M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,92K $ 32,92K $ 32,92K Исторический максимум: $ 0,03369547 $ 0,03369547 $ 0,03369547 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Quasar (QUASAR)

Токеномика Quasar (QUASAR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Quasar (QUASAR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QUASAR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QUASAR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QUASAR, изучите текущую цену QUASAR!

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