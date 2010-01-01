Токеномика Qkacoin (QKA) Откройте для себя ключевую информацию о Qkacoin (QKA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Qkacoin (QKA) QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka. Официальный сайт: https://qkacoin.org/ Купить QKA сейчас!

Токеномика и анализ цен Qkacoin (QKA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Qkacoin (QKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,23M $ 23,23M $ 23,23M Общее предложение: $ 31,67M $ 31,67M $ 31,67M Оборотное предложение: $ 31,67M $ 31,67M $ 31,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,23M $ 23,23M $ 23,23M Исторический максимум: $ 0,773415 $ 0,773415 $ 0,773415 Исторический минимум: $ 0,34457 $ 0,34457 $ 0,34457 Текущая цена: $ 0,733458 $ 0,733458 $ 0,733458 Узнайте больше о цене Qkacoin (QKA)

Токеномика Qkacoin (QKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Qkacoin (QKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QKA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QKA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QKA, изучите текущую цену QKA!

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