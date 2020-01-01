Токеномика Purple Toshi (POSHI) Откройте для себя ключевую информацию о Purple Toshi (POSHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Purple Toshi (POSHI) Purple Toshi ($POSHI) is a meme token launched on the Solana blockchain aimed to bring fun, inclusivity, and innovation to the crypto world. Inspired by internet culture and the rapid rise of meme coins, the mission is to create a lighthearted, engaging, and rewarding experience for all holders through viral memes, interactive contests, and community-driven initiatives, while leveraging the speed and low fees of Solana. Beyond entertainment $POSHI aims to introduce real utility by exploring features such as staking, NFT integrations, and community-driven governance. Официальный сайт: https://www.purpletoshi.com/ Whitepaper: https://static1.squarespace.com/static/67d8e6aa16ede01602a5c550/t/6813022c1de07c4b6b0bb0b9/1746076204510/Poshi+Whitepaper.pdf Купить POSHI сейчас!

Токеномика и анализ цен Purple Toshi (POSHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Purple Toshi (POSHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,85K $ 7,85K $ 7,85K Общее предложение: $ 419,40B $ 419,40B $ 419,40B Оборотное предложение: $ 419,40B $ 419,40B $ 419,40B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,85K $ 7,85K $ 7,85K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Purple Toshi (POSHI)

Токеномика Purple Toshi (POSHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Purple Toshi (POSHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POSHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POSHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POSHI, изучите текущую цену POSHI!

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