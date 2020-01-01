Токеномика Pump Fun Puppet (PUPPET) Откройте для себя ключевую информацию о Pump Fun Puppet (PUPPET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pump Fun Puppet (PUPPET) The era of puppet meme coins has arrived, signaling the end of the dominance of frog and dog tokens. Now, it’s all about puppets, and leading this revolution is Pump Fun Puppet—the first and only official puppet of PumpFun. Puppets are the new meme meta, and Pump Fun Puppet is setting the standard. With an engaging personality and a growing fanbase, he’s not just a meme but a movement. Tune in to his livestreams, where you can chat with Pump Fun Puppet directly and be part of the next big wave in crypto culture. Don’t miss out on the fun—puppets are taking over! Официальный сайт: https://pumppuppet.fun/ Купить PUPPET сейчас!

Токеномика и анализ цен Pump Fun Puppet (PUPPET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pump Fun Puppet (PUPPET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,81K $ 16,81K $ 16,81K Общее предложение: $ 999,74M $ 999,74M $ 999,74M Оборотное предложение: $ 999,74M $ 999,74M $ 999,74M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,81K $ 16,81K $ 16,81K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pump Fun Puppet (PUPPET)

Токеномика Pump Fun Puppet (PUPPET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pump Fun Puppet (PUPPET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PUPPET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PUPPET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PUPPET, изучите текущую цену PUPPET!

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