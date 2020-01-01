Токеномика PulsePad (PLSPAD) Откройте для себя ключевую информацию о PulsePad (PLSPAD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PulsePad (PLSPAD) PulsePad is the premier IDO platform for projects building on PulseChain — a new Ethereum sister chain designed to provide an idyllic environment for building powerful new applications, while simultaneously reducing the load on the Ethereum network. Официальный сайт: https://pulsepad.io/ Купить PLSPAD сейчас!

Токеномика и анализ цен PulsePad (PLSPAD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PulsePad (PLSPAD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 48,44K $ 48,44K $ 48,44K Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: $ 170,00M $ 170,00M $ 170,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,42M $ 1,42M $ 1,42M Исторический максимум: $ 0,447594 $ 0,447594 $ 0,447594 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00028496 $ 0,00028496 $ 0,00028496 Узнайте больше о цене PulsePad (PLSPAD)

Токеномика PulsePad (PLSPAD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PulsePad (PLSPAD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLSPAD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLSPAD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLSPAD, изучите текущую цену PLSPAD!

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