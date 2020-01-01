Токеномика Printer AI (PRINT) Откройте для себя ключевую информацию о Printer AI (PRINT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Printer AI (PRINT) Printer AI is a fully autonomous, real-time AI trading engine designed to identify and execute profitable trades across crypto markets. We collect real-time market data, apply advanced algorithms, and present mispriced markets through an intuitive, user-friendly interface. Printer integrates AI-driven agents to enable fully automated trading across both centralized (CEX) and decentralized (DEX) exchanges. Официальный сайт: https://www.printerai.io/ Whitepaper: https://www.printerai.io/PrinterAI_Whitepaper.pdf Купить PRINT сейчас!

Токеномика и анализ цен Printer AI (PRINT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Printer AI (PRINT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,24K $ 9,24K $ 9,24K Общее предложение: $ 999,81M $ 999,81M $ 999,81M Оборотное предложение: $ 949,82M $ 949,82M $ 949,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,73K $ 9,73K $ 9,73K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Printer AI (PRINT)

Токеномика Printer AI (PRINT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Printer AI (PRINT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRINT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRINT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRINT, изучите текущую цену PRINT!

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