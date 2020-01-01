Токеномика Printer AI (PRINT)

Токеномика Printer AI (PRINT)

Откройте для себя ключевую информацию о Printer AI (PRINT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Printer AI (PRINT)

Printer AI is a fully autonomous, real-time AI trading engine designed to identify and execute profitable trades across crypto markets. We collect real-time market data, apply advanced algorithms, and present mispriced markets through an intuitive, user-friendly interface. Printer integrates AI-driven agents to enable fully automated trading across both centralized (CEX) and decentralized (DEX) exchanges.

Официальный сайт:
https://www.printerai.io/
Whitepaper:
https://www.printerai.io/PrinterAI_Whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Printer AI (PRINT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Printer AI (PRINT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,24K
$ 9,24K$ 9,24K
Общее предложение:
$ 999,81M
$ 999,81M$ 999,81M
Оборотное предложение:
$ 949,82M
$ 949,82M$ 949,82M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,73K
$ 9,73K$ 9,73K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Printer AI (PRINT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Printer AI (PRINT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PRINT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PRINT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRINT, изучите текущую цену PRINT!

Прогноз цены PRINT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.