Токеномика PRIMEAPE (APES)

Токеномика PRIMEAPE (APES)

Откройте для себя ключевую информацию о PRIMEAPE (APES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PRIMEAPE (APES)

$APES +PRIMAPE @PrimapeApp 🚀 Welcome to PRIMAPE! Now live on @ApeChainHUB powered by @apecoin Thrilled to share we’ve been accepted and completed @thirdweb Startup Program Cohort 5! Demo Week Feature Highlight: Thirdweb’s Universal Bridge 🌉 Now anyone can dive into our prediction markets with zero crypto hassle: • Select your prediction • Enter your amount in @apecoin • Checkout seamlessly with a credit card or any crypto wallet Fast, easy & secure-crypto simplified

Официальный сайт:
https://www.primape.app/
Whitepaper:
https://docs.primape.app/

Токеномика и анализ цен PRIMEAPE (APES)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PRIMEAPE (APES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 121,80K
$ 121,80K$ 121,80K
Общее предложение:
$ 999,98M
$ 999,98M$ 999,98M
Оборотное предложение:
$ 999,98M
$ 999,98M$ 999,98M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 121,80K
$ 121,80K$ 121,80K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,0001218
$ 0,0001218$ 0,0001218

Токеномика PRIMEAPE (APES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PRIMEAPE (APES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов APES, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов APES.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой APES, изучите текущую цену APES!

Прогноз цены APES

Хотите узнать, куда может двигаться APES? Наша страница прогноза цены APES объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.