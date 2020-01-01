Токеномика Primate (PRIMATE) Откройте для себя ключевую информацию о Primate (PRIMATE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Primate (PRIMATE) PRIMATE is the core of the play-to-earn system being added to Benji Bananas. Players will be able to earn PRIMATE Tokens when playing the game, and these tokens will be swappable for other fungible tokens in the Animoca Brands ecosystem (including SAND, REVV, TOWER, GMEE, QUIDD, PROS, and BONDLY). The main PRIMATE pairing will be with ApeCoin [APE], the ERC-20 token issued by ApeCoin DAO and used by the ecosystems created by Yuga Labs and the Bored Ape Yacht Club. The depth of the PRIMATE/APE pool is determined by primary purchases of the Benji Bananas Membership Pass. Официальный сайт: https://www.benjibananas.com/ Купить PRIMATE сейчас!

Токеномика и анализ цен Primate (PRIMATE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Primate (PRIMATE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,14M $ 9,14M $ 9,14M Общее предложение: $ 2,06B $ 2,06B $ 2,06B Оборотное предложение: $ 1,64B $ 1,64B $ 1,64B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,46M $ 11,46M $ 11,46M Исторический максимум: $ 0,185827 $ 0,185827 $ 0,185827 Исторический минимум: $ 0,00118824 $ 0,00118824 $ 0,00118824 Текущая цена: $ 0,00555967 $ 0,00555967 $ 0,00555967 Узнайте больше о цене Primate (PRIMATE)

Токеномика Primate (PRIMATE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Primate (PRIMATE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PRIMATE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PRIMATE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PRIMATE, изучите текущую цену PRIMATE!

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