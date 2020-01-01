Токеномика Poodl (POODL) Откройте для себя ключевую информацию о Poodl (POODL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Poodl (POODL) POODL is a BEP-20 deflationary, self-LP generating token that is powered by the work and idea of its community. 1% of every transaction is burned forever, 1% is redistributed to holders, and 1% will be permanently added to the locked LP. This increases the scarcity of the supply of POODL tokens and increases its stability, which means that each POODL holder has a strong incentive to hold and spread the use of POODL. Официальный сайт: https://www.poodltoken.com/ Купить POODL сейчас!

Токеномика и анализ цен Poodl (POODL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Poodl (POODL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 110,50K $ 110,50K $ 110,50K Общее предложение: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T Оборотное предложение: $ 75,09T $ 75,09T $ 75,09T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 147,16K $ 147,16K $ 147,16K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Poodl (POODL)

Токеномика Poodl (POODL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Poodl (POODL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов POODL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов POODL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POODL, изучите текущую цену POODL!

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