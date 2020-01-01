Токеномика Poodl (POODL)

Токеномика Poodl (POODL)

Откройте для себя ключевую информацию о Poodl (POODL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Poodl (POODL)

POODL is a BEP-20 deflationary, self-LP generating token that is powered by the work and idea of its community. 1% of every transaction is burned forever, 1% is redistributed to holders, and 1% will be permanently added to the locked LP. This increases the scarcity of the supply of POODL tokens and increases its stability, which means that each POODL holder has a strong incentive to hold and spread the use of POODL.

Официальный сайт:
https://www.poodltoken.com/

Токеномика и анализ цен Poodl (POODL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Poodl (POODL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 110,50K
$ 110,50K$ 110,50K
Общее предложение:
$ 100,00T
$ 100,00T$ 100,00T
Оборотное предложение:
$ 75,09T
$ 75,09T$ 75,09T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 147,16K
$ 147,16K$ 147,16K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Poodl (POODL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Poodl (POODL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов POODL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов POODL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой POODL, изучите текущую цену POODL!

Прогноз цены POODL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.