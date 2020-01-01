Токеномика PLAYFUN (PLAYFUN) Откройте для себя ключевую информацию о PLAYFUN (PLAYFUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PLAYFUN (PLAYFUN) 🎮 PLAYFUN: A "FunFi" Evolution for Web3 Gamers and Communities PLAYFUN is a native token that fuses the spirit of MEME culture with a playable, immersive ecosystem. Built on BSC, it aims to break the boundaries between traditional GameFi and MEME tokens — creating a true on-chain entertainment hub for players and communities alike. In a market saturated with repetitive GameFi models and overhyped MEME coins, PLAYFUN brings a refreshing answer — not another "narrative," but a return to pure fun. The next breakout MEME won’t come from hype, but from gameplay. Headquartered in Singapore, our core team hails from Poland, the United States, and Singapore — combining global vision with deep experience in blockchain gaming and community building. This diversity empowers us to deliver a sustainable, engaging, and forward-thinking project. PLAYFUN isn’t just a game — it’s the beginning Официальный сайт: https://playfun.game/ Купить PLAYFUN сейчас!

Токеномика и анализ цен PLAYFUN (PLAYFUN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PLAYFUN (PLAYFUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,50M $ 2,50M $ 2,50M Общее предложение: $ 200,81B $ 200,81B $ 200,81B Оборотное предложение: $ 200,81B $ 200,81B $ 200,81B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,50M $ 2,50M $ 2,50M Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене PLAYFUN (PLAYFUN)

Токеномика PLAYFUN (PLAYFUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PLAYFUN (PLAYFUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PLAYFUN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PLAYFUN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLAYFUN, изучите текущую цену PLAYFUN!

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