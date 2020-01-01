Токеномика PLAYFUN (PLAYFUN)

Токеномика PLAYFUN (PLAYFUN)

Откройте для себя ключевую информацию о PLAYFUN (PLAYFUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о PLAYFUN (PLAYFUN)

🎮 PLAYFUN: A "FunFi" Evolution for Web3 Gamers and Communities

PLAYFUN is a native token that fuses the spirit of MEME culture with a playable, immersive ecosystem. Built on BSC, it aims to break the boundaries between traditional GameFi and MEME tokens — creating a true on-chain entertainment hub for players and communities alike.

In a market saturated with repetitive GameFi models and overhyped MEME coins, PLAYFUN brings a refreshing answer — not another "narrative," but a return to pure fun. The next breakout MEME won’t come from hype, but from gameplay.

Headquartered in Singapore, our core team hails from Poland, the United States, and Singapore — combining global vision with deep experience in blockchain gaming and community building. This diversity empowers us to deliver a sustainable, engaging, and forward-thinking project.

PLAYFUN isn’t just a game — it’s the beginning

Официальный сайт:
https://playfun.game/

Токеномика и анализ цен PLAYFUN (PLAYFUN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене PLAYFUN (PLAYFUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,50M
$ 2,50M$ 2,50M
Общее предложение:
$ 200,81B
$ 200,81B$ 200,81B
Оборотное предложение:
$ 200,81B
$ 200,81B$ 200,81B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,50M
$ 2,50M$ 2,50M
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика PLAYFUN (PLAYFUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики PLAYFUN (PLAYFUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PLAYFUN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PLAYFUN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PLAYFUN, изучите текущую цену PLAYFUN!

Прогноз цены PLAYFUN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.