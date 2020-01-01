Токеномика Piteas (PTS) Откройте для себя ключевую информацию о Piteas (PTS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Piteas (PTS) What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023. What’s next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release. What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations. Официальный сайт: https://piteas.io/ Whitepaper: https://docs.piteas.io/ Купить PTS сейчас!

Токеномика и анализ цен Piteas (PTS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Piteas (PTS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,65M $ 3,65M $ 3,65M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 70,00M $ 70,00M $ 70,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,21M $ 5,21M $ 5,21M Исторический максимум: $ 0,188811 $ 0,188811 $ 0,188811 Исторический минимум: $ 0,02655323 $ 0,02655323 $ 0,02655323 Текущая цена: $ 0,052958 $ 0,052958 $ 0,052958 Узнайте больше о цене Piteas (PTS)

Токеномика Piteas (PTS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Piteas (PTS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PTS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PTS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PTS, изучите текущую цену PTS!

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