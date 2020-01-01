Токеномика Pipo (PIPO) Откройте для себя ключевую информацию о Pipo (PIPO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pipo (PIPO) A new L2 blockchain on ETH , The largest memecoin on @soneium with strong community. Pipo is taking the blockchain by storm, With a dedicated team and a vibrant community, Pipo Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! The key to success has always been decentralization. This will remain the same. The founder of Pipo is a player in the crypto scene. He's a individual with a lot of connections that wishes to stay anonymous. Официальный сайт: https://pipo.xyz/ Купить PIPO сейчас!

Токеномика и анализ цен Pipo (PIPO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pipo (PIPO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 354,18K $ 354,18K $ 354,18K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 354,18K $ 354,18K $ 354,18K Исторический максимум: $ 0,00227415 $ 0,00227415 $ 0,00227415 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00035417 $ 0,00035417 $ 0,00035417 Узнайте больше о цене Pipo (PIPO)

Токеномика Pipo (PIPO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pipo (PIPO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PIPO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PIPO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PIPO, изучите текущую цену PIPO!

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