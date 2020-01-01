Токеномика Piccolo Inu (PINU) Откройте для себя ключевую информацию о Piccolo Inu (PINU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Piccolo Inu (PINU) Piccolo Inu is a community-driven token on the Ethereum Mainnet. We created $PINU to provide our holders with leading tokenomics within the DeFi space. Our frictionless generation protocol makes you earn passive income without having to do anything at all. 2% of every transaction automatically goes to holders, 7% goes to marketing, and random buy backs. Static Rewards are a new and innovative solution to many issues. Firstly, rewards are directly correlated to the amount of trading volume at any given time. This type of system allows for a better, fairer, and more all-around balanced experience for holders. Oftentimes farms have unsustainable APYs that end up only rewarding the earliest buyers, those who buy later often have to deal with an impossible amount of sell pressure. Static rewards prevent this from happening. Официальный сайт: https://www.piccoloinu.com/ Whitepaper: https://www.piccoloinu.com/_files/ugd/311edd_62f5a8037e0e483a869798b35390b0bb.pdf Купить PINU сейчас!

Токеномика и анализ цен Piccolo Inu (PINU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Piccolo Inu (PINU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 445,84K $ 445,84K $ 445,84K Общее предложение: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T Оборотное предложение: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 445,84K $ 445,84K $ 445,84K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Piccolo Inu (PINU)

Токеномика Piccolo Inu (PINU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Piccolo Inu (PINU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PINU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PINU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PINU, изучите текущую цену PINU!

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