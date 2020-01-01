Токеномика Phantom Staked SOL (PSOL) Откройте для себя ключевую информацию о Phantom Staked SOL (PSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Phantom Staked SOL (PSOL) Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times. Официальный сайт: https://phantom.com/ Купить PSOL сейчас!

Токеномика и анализ цен Phantom Staked SOL (PSOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Phantom Staked SOL (PSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,51M $ 37,51M $ 37,51M Общее предложение: $ 235,01K $ 235,01K $ 235,01K Оборотное предложение: $ 235,01K $ 235,01K $ 235,01K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 37,51M $ 37,51M $ 37,51M Исторический максимум: $ 189,11 $ 189,11 $ 189,11 Исторический минимум: $ 128,71 $ 128,71 $ 128,71 Текущая цена: $ 159,63 $ 159,63 $ 159,63 Узнайте больше о цене Phantom Staked SOL (PSOL)

Токеномика Phantom Staked SOL (PSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Phantom Staked SOL (PSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PSOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PSOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PSOL, изучите текущую цену PSOL!

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