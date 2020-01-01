Токеномика Pew4Sol (PEW) Откройте для себя ключевую информацию о Pew4Sol (PEW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pew4Sol (PEW) PEW FOR BOME AND PEPE is a token representing a community deeply infatuated with the arts of Darkfarms. It is also a token soon on BOMECHAIN. Официальный сайт: https://pew.today/ Whitepaper: https://github.com/pew4sol/pew4sol/blob/main/whitepaper.md Купить PEW сейчас!

Токеномика и анализ цен Pew4Sol (PEW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pew4Sol (PEW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43,67K $ 43,67K $ 43,67K Общее предложение: $ 250,71M $ 250,71M $ 250,71M Оборотное предложение: $ 250,71M $ 250,71M $ 250,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,67K $ 43,67K $ 43,67K Исторический максимум: $ 0,02064497 $ 0,02064497 $ 0,02064497 Исторический минимум: $ 0,00010788 $ 0,00010788 $ 0,00010788 Текущая цена: $ 0,00017433 $ 0,00017433 $ 0,00017433 Узнайте больше о цене Pew4Sol (PEW)

Токеномика Pew4Sol (PEW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pew4Sol (PEW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PEW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PEW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PEW, изучите текущую цену PEW!

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