Токеномика Pelican (PELICAN) Откройте для себя ключевую информацию о Pelican (PELICAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pelican (PELICAN) A legendary new meme that's taking the X platform by storm(eaten by a pelican) where everyone is being eaten by an extremely hungry pelican. Why wouldn't you want to tag your favourite celebrity or best friend on the X platform and fell them they've been eaten by a legendary pelican along with everyone else. The team aspire to make this meme much much bigger in the future and will continue to keep working on it. Let the hugry pelican eat. Официальный сайт: https://www.eatenbypelican.com Whitepaper: https://www.eatenbypelican.com Купить PELICAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Pelican (PELICAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pelican (PELICAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,79K $ 6,79K $ 6,79K Общее предложение: $ 999,45M $ 999,45M $ 999,45M Оборотное предложение: $ 999,45M $ 999,45M $ 999,45M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,79K $ 6,79K $ 6,79K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pelican (PELICAN)

Токеномика Pelican (PELICAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pelican (PELICAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PELICAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PELICAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PELICAN, изучите текущую цену PELICAN!

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