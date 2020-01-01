Токеномика Pectra Giraffe (GPECTRA) Откройте для себя ключевую информацию о Pectra Giraffe (GPECTRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Pectra Giraffe (GPECTRA) Ethereum launched Pectra. Inside the code: a giraffe. Someone named it. Now it lives here This isn’t the official upgrade. This is the unofficial movement. The coin is real. The name is legendary. And the takeover has already started. $GPECTRA is not just another token—it is not designed, but discovered. Hidden deep within the mathematical DNA of Ethereum itself, $GPECTRA emerged as a cryptographic anomaly—an elegant artifact of on-chain entropy. Currently in CTO, $GPECTRA exists not as a mere project, but as a phenomenon—uncovered, not constructed. It carries a mission rooted in the betterment of the decentralized community: to redistribute power, reward curiosity, and elevate those who recognize the signal within the noise. $GPECTRA is a token for the seekers, the believers, and the builders of tomorrow. Официальный сайт: https://www.gpectra.xyz Купить GPECTRA сейчас!

Токеномика и анализ цен Pectra Giraffe (GPECTRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Pectra Giraffe (GPECTRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 189,28K $ 189,28K $ 189,28K Общее предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Оборотное предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 189,28K $ 189,28K $ 189,28K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Pectra Giraffe (GPECTRA)

Токеномика Pectra Giraffe (GPECTRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Pectra Giraffe (GPECTRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GPECTRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GPECTRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GPECTRA, изучите текущую цену GPECTRA!

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