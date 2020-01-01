Токеномика pBTC35A (PBTC35A) Откройте для себя ключевую информацию о pBTC35A (PBTC35A), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о pBTC35A (PBTC35A) The protocol consists of pBTC35A tokens and MARS tokens. Each pBTC35A token represents 1TH/s hashrate with pre-determined power ratio, mining rigs would be in Poolin Superhashrate’s custody during life cycle. While net profit on wBTC would be distributed per minutes. Официальный сайт: https://mars.poolin.fi/ Купить PBTC35A сейчас!

Токеномика и анализ цен pBTC35A (PBTC35A) Изучите ключевые данные о токеномике и цене pBTC35A (PBTC35A), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 163,03K $ 163,03K $ 163,03K Общее предложение: $ 214,60K $ 214,60K $ 214,60K Оборотное предложение: $ 214,60K $ 214,60K $ 214,60K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 163,03K $ 163,03K $ 163,03K Исторический максимум: $ 216,53 $ 216,53 $ 216,53 Исторический минимум: $ 0,478614 $ 0,478614 $ 0,478614 Текущая цена: $ 0,759676 $ 0,759676 $ 0,759676 Узнайте больше о цене pBTC35A (PBTC35A)

Токеномика pBTC35A (PBTC35A): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики pBTC35A (PBTC35A) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PBTC35A, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PBTC35A. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PBTC35A, изучите текущую цену PBTC35A!

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