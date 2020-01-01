Токеномика ParagonsDAO (PDT) Откройте для себя ключевую информацию о ParagonsDAO (PDT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ParagonsDAO (PDT) We’re an economic and social partner-DAO to promising blockchain-powered gaming ecosystems. Formerly known as ParallelDAO, our focus at launch is the ground-breaking Parallel TCG. Harnessing the PDT token, holders control DAO-held assets (Masterpieces, Catalyst Drives, Prime Keys, etc.) while collectively participating in governance and growth by hosting tournaments, sponsoring players, creating content and anything else decided by the DAO. Paragons’ intentions are to add value to Parallel (and later other ecosystems), helping them gain user base growth via strategic partnerships within the NFT and DeFi communities. While the game is in its infancy, growing a strong community is paramount; this is where giving access (otherwise restricted to whales) to a wider audience will enfranchise new users and inspire greater participation. From here, the community of Paragons decide what this DAO becomes. Help us lead the way, become a Paragon today! Официальный сайт: https://paragonsdao.com/ Купить PDT сейчас!

Токеномика и анализ цен ParagonsDAO (PDT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ParagonsDAO (PDT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,01M $ 3,01M $ 3,01M Общее предложение: $ 143,23M $ 143,23M $ 143,23M Оборотное предложение: $ 124,20M $ 124,20M $ 124,20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,47M $ 3,47M $ 3,47M Исторический максимум: $ 0,937515 $ 0,937515 $ 0,937515 Исторический минимум: $ 0,02082738 $ 0,02082738 $ 0,02082738 Текущая цена: $ 0,0242378 $ 0,0242378 $ 0,0242378 Узнайте больше о цене ParagonsDAO (PDT)

Токеномика ParagonsDAO (PDT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ParagonsDAO (PDT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PDT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PDT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PDT, изучите текущую цену PDT!

Прогноз цены PDT Хотите узнать, куда может двигаться PDT? Наша страница прогноза цены PDT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена PDT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!