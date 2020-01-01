Токеномика Oracle AI (ORACLE)

Токеномика Oracle AI (ORACLE)

Откройте для себя ключевую информацию о Oracle AI (ORACLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Oracle AI (ORACLE)

OracleAI is a data analytics platform enhancing investment decisions with predictive models, KOL insights, and market trend analyses. It offers exclusive features via $ORACLE token staking, including a custom TG bot, gasless swaps, and a proprietary AI tool for deep cryptocurrency market insights, aiming to transform trading strategies with its innovative technology.

Официальный сайт:
https://www.oracleai.app/
Whitepaper:
https://www.oracleai.app/files/oracle-deck.pdf

Токеномика и анализ цен Oracle AI (ORACLE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oracle AI (ORACLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 97,15K
$ 97,15K$ 97,15K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 850,28M
$ 850,28M$ 850,28M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 114,26K
$ 114,26K$ 114,26K
Исторический максимум:
$ 0,01300449
$ 0,01300449$ 0,01300449
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00011426
$ 0,00011426$ 0,00011426

Токеномика Oracle AI (ORACLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Oracle AI (ORACLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ORACLE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ORACLE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORACLE, изучите текущую цену ORACLE!

Прогноз цены ORACLE

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.