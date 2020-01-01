Токеномика Oracle AI (ORACLE) Откройте для себя ключевую информацию о Oracle AI (ORACLE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Oracle AI (ORACLE) OracleAI is a data analytics platform enhancing investment decisions with predictive models, KOL insights, and market trend analyses. It offers exclusive features via $ORACLE token staking, including a custom TG bot, gasless swaps, and a proprietary AI tool for deep cryptocurrency market insights, aiming to transform trading strategies with its innovative technology. Официальный сайт: https://www.oracleai.app/ Whitepaper: https://www.oracleai.app/files/oracle-deck.pdf Купить ORACLE сейчас!

Токеномика и анализ цен Oracle AI (ORACLE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Oracle AI (ORACLE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 97,15K $ 97,15K $ 97,15K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 850,28M $ 850,28M $ 850,28M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 114,26K $ 114,26K $ 114,26K Исторический максимум: $ 0,01300449 $ 0,01300449 $ 0,01300449 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011426 $ 0,00011426 $ 0,00011426 Узнайте больше о цене Oracle AI (ORACLE)

Токеномика Oracle AI (ORACLE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Oracle AI (ORACLE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ORACLE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ORACLE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ORACLE, изучите текущую цену ORACLE!

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