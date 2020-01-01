Токеномика OpMentis (OPM) Откройте для себя ключевую информацию о OpMentis (OPM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OpMentis (OPM) OpMentis OPM is an ethereum token of OpMentis platform , where state-of-the-art AI technology meets accessibility the platform is meticulously designed to empower users, allowing them to delve into the realm of artificial intelligence with ease and confidence. The essence of Opmentis lies in its ability to simplify complex AI concepts and tools, making them user-friendly and approachable. This means that even those without a coding background can harness the full potential of AI for various purposes, from personal projects to significant business initiatives. Официальный сайт: https://www.opmentis.xyz/ Whitepaper: https://docs.opmentis.xyz/ Купить OPM сейчас!

Токеномика и анализ цен OpMentis (OPM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OpMentis (OPM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 86,22K $ 86,22K $ 86,22K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 73,50M $ 73,50M $ 73,50M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 117,30K $ 117,30K $ 117,30K Исторический максимум: $ 0,075756 $ 0,075756 $ 0,075756 Исторический минимум: $ 0,0011547 $ 0,0011547 $ 0,0011547 Текущая цена: $ 0,00117416 $ 0,00117416 $ 0,00117416 Узнайте больше о цене OpMentis (OPM)

Токеномика OpMentis (OPM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OpMentis (OPM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OPM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OPM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OPM, изучите текущую цену OPM!

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