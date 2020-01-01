Токеномика Omni Consumer Protocol (OCP) Откройте для себя ключевую информацию о Omni Consumer Protocol (OCP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Omni Consumer Protocol (OCP) Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs. Официальный сайт: https://ocp.finance/ Купить OCP сейчас!

Токеномика и анализ цен Omni Consumer Protocol (OCP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Omni Consumer Protocol (OCP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 44,61K $ 44,61K $ 44,61K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 11,90M $ 11,90M $ 11,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 374,79K $ 374,79K $ 374,79K Исторический максимум: $ 0,162663 $ 0,162663 $ 0,162663 Исторический минимум: $ 0,00357514 $ 0,00357514 $ 0,00357514 Текущая цена: $ 0,00374781 $ 0,00374781 $ 0,00374781 Узнайте больше о цене Omni Consumer Protocol (OCP)

Токеномика Omni Consumer Protocol (OCP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Omni Consumer Protocol (OCP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OCP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OCP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OCP, изучите текущую цену OCP!

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