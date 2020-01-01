Токеномика Official Tiger King (EXOTIC) Откройте для себя ключевую информацию о Official Tiger King (EXOTIC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Official Tiger King (EXOTIC) This is the official meme coin created by the Tiger King, Joe Exotic. Joe exotic became a world wide phenomenon in 2020 with the release of the Netflix series "Tiger King". His fame continues to grow with numerous TV series and a world wide following. Joe is launching the toke from prison to help raise funds for charity while he is still behind bars. Joe aims to use proceeds from the coin to donate to and raise awareness for the operation smile charity. Since this is a meme coin, it has no intrinsic value other than to promote community. Официальный сайт: https://officialexotic.com/ Купить EXOTIC сейчас!

Токеномика и анализ цен Official Tiger King (EXOTIC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Official Tiger King (EXOTIC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,82K $ 16,82K $ 16,82K Общее предложение: $ 499,95M $ 499,95M $ 499,95M Оборотное предложение: $ 399,95M $ 399,95M $ 399,95M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,02K $ 21,02K $ 21,02K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Official Tiger King (EXOTIC)

Токеномика Official Tiger King (EXOTIC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Official Tiger King (EXOTIC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EXOTIC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EXOTIC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EXOTIC, изучите текущую цену EXOTIC!

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