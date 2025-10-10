Токеномика Odin (ODIN) Откройте для себя ключевую информацию о Odin (ODIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Odin (ODIN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Odin (ODIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,81K $ 11,81K $ 11,81K Общее предложение: $ 998,47M $ 998,47M $ 998,47M Оборотное предложение: $ 998,47M $ 998,47M $ 998,47M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,81K $ 11,81K $ 11,81K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Odin (ODIN) Купить ODIN сейчас!

Информация о Odin (ODIN) Odin is a dog who was mistaken for a Coyote and shot and now the "#JusticeForOdin" movement has started to roar on every single social media platform. The #JusticeForOdin movement which the end goal is "Odin's Law" - that every animal control officer and cop has to bear non-lethal in case of a similar situation, this is happening everywhere in the states and it's not the first case, but this can make a huge change! This is more than just a memecoin, this is a movement to support all pet owners to make a change in the real world and make it a safer place for our furry friends. Официальный сайт: https://x.com/odinCTO

Токеномика Odin (ODIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Odin (ODIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ODIN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ODIN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ODIN, изучите текущую цену ODIN!

Прогноз цены ODIN Хотите узнать, куда может двигаться ODIN? Наша страница прогноза цены ODIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ODIN прямо сейчас!

