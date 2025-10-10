Токеномика Odin (ODIN)

Токеномика Odin (ODIN)

Откройте для себя ключевую информацию о Odin (ODIN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 10:21:19 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Odin (ODIN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Odin (ODIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,81K
$ 11,81K
Общее предложение:
$ 998,47M
$ 998,47M
Оборотное предложение:
$ 998,47M
$ 998,47M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 11,81K
$ 11,81K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0

Информация о Odin (ODIN)

Odin is a dog who was mistaken for a Coyote and shot and now the "#JusticeForOdin" movement has started to roar on every single social media platform.

The #JusticeForOdin movement which the end goal is "Odin's Law" - that every animal control officer and cop has to bear non-lethal in case of a similar situation, this is happening everywhere in the states and it's not the first case, but this can make a huge change!

This is more than just a memecoin, this is a movement to support all pet owners to make a change in the real world and make it a safer place for our furry friends.

Официальный сайт:
https://x.com/odinCTO

Токеномика Odin (ODIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Odin (ODIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ODIN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ODIN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ODIN, изучите текущую цену ODIN!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

