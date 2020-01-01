Токеномика OctoFi (OCTO) Откройте для себя ключевую информацию о OctoFi (OCTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о OctoFi (OCTO) OctoFi gives you cash back when you transact with trusted DeFi and NFT marketplaces, across multiple blockchains, through our all-in-one dApp or browser-plugin Wallet. Официальный сайт: https://octo.fi Купить OCTO сейчас!

Токеномика и анализ цен OctoFi (OCTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене OctoFi (OCTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 85,27K $ 85,27K $ 85,27K Общее предложение: $ 800,00K $ 800,00K $ 800,00K Оборотное предложение: $ 352,87K $ 352,87K $ 352,87K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 193,31K $ 193,31K $ 193,31K Исторический максимум: $ 127,81 $ 127,81 $ 127,81 Исторический минимум: $ 0,032216 $ 0,032216 $ 0,032216 Текущая цена: $ 0,241641 $ 0,241641 $ 0,241641 Узнайте больше о цене OctoFi (OCTO)

Токеномика OctoFi (OCTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики OctoFi (OCTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов OCTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов OCTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой OCTO, изучите текущую цену OCTO!

Прогноз цены OCTO Хотите узнать, куда может двигаться OCTO? Наша страница прогноза цены OCTO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена OCTO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!