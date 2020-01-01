Токеномика Nuvola Digital (NVL) Откройте для себя ключевую информацию о Nuvola Digital (NVL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nuvola Digital (NVL) Nuvola Didital is a DePIN aggregator, essentially deploying resources & nodes for our partner projects (such as IAGON/WMT) and share the revenues and rewards back to our holders. We are going to be working with different projects on Cardano as well as on other chains. Официальный сайт: https://www.nuvoladigital.io/ Whitepaper: https://nuvola.gitbook.io/nuvola-digital-whitepaper-v1 Купить NVL сейчас!

Токеномика и анализ цен Nuvola Digital (NVL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nuvola Digital (NVL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,16M $ 9,16M $ 9,16M Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 16,83M $ 16,83M $ 16,83M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,43M $ 11,43M $ 11,43M Исторический максимум: $ 1,93 $ 1,93 $ 1,93 Исторический минимум: $ 0,137608 $ 0,137608 $ 0,137608 Текущая цена: $ 0,544905 $ 0,544905 $ 0,544905 Узнайте больше о цене Nuvola Digital (NVL)

Токеномика Nuvola Digital (NVL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nuvola Digital (NVL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NVL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NVL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NVL, изучите текущую цену NVL!

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