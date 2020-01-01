Токеномика Ninja Protocol (NINJA) Откройте для себя ключевую информацию о Ninja Protocol (NINJA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ninja Protocol (NINJA) Ninja Protocol is an ecosystem of products being developed on the Solana blockchain with a focus on gaming and NFTs. Current products in the works are Ninja-Web, an all-encompassing Solana Profile Page, Ninja-Vision - A State of the Art Solana Blockchain Explorer giving users much-improved functionality and capability, and most importantly, a Ninja ARPG game built on Unity that utilizes cryptocurrency and NFT technology. Официальный сайт: https://ninjaprotocol.io/ Whitepaper: https://docs.ninjaprotocol.io/ Купить NINJA сейчас!

Токеномика и анализ цен Ninja Protocol (NINJA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ninja Protocol (NINJA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 48,27K $ 48,27K $ 48,27K Общее предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Оборотное предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 48,27K $ 48,27K $ 48,27K Исторический максимум: $ 2,88 $ 2,88 $ 2,88 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00241374 $ 0,00241374 $ 0,00241374 Узнайте больше о цене Ninja Protocol (NINJA)

Токеномика Ninja Protocol (NINJA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ninja Protocol (NINJA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NINJA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NINJA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NINJA, изучите текущую цену NINJA!

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