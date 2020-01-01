Токеномика NFTFI (NFTFI) Откройте для себя ключевую информацию о NFTFI (NFTFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NFTFI (NFTFI) NFTFI is the governance token of the NFTfi protocol, which has the vision of becoming the primary NFT finance settlement layer across all major chains. Официальный сайт: https://nftfifoundation.org/ Купить NFTFI сейчас!

Токеномика и анализ цен NFTFI (NFTFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NFTFI (NFTFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 176,24K $ 176,24K $ 176,24K Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 190,44M $ 190,44M $ 190,44M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,85M $ 1,85M $ 1,85M Исторический максимум: $ 0,03298592 $ 0,03298592 $ 0,03298592 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00092546 $ 0,00092546 $ 0,00092546 Узнайте больше о цене NFTFI (NFTFI)

Токеномика NFTFI (NFTFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NFTFI (NFTFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NFTFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NFTFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NFTFI, изучите текущую цену NFTFI!

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