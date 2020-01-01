Токеномика NFTFI (NFTFI)

Токеномика NFTFI (NFTFI)

Откройте для себя ключевую информацию о NFTFI (NFTFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о NFTFI (NFTFI)

NFTFI is the governance token of the NFTfi protocol, which has the vision of becoming the primary NFT finance settlement layer across all major chains.

Официальный сайт:
https://nftfifoundation.org/

Токеномика и анализ цен NFTFI (NFTFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене NFTFI (NFTFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 176,24K
$ 176,24K$ 176,24K
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 190,44M
$ 190,44M$ 190,44M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,85M
$ 1,85M$ 1,85M
Исторический максимум:
$ 0,03298592
$ 0,03298592$ 0,03298592
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00092546
$ 0,00092546$ 0,00092546

Токеномика NFTFI (NFTFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики NFTFI (NFTFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NFTFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NFTFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NFTFI, изучите текущую цену NFTFI!

Прогноз цены NFTFI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.