Токеномика Neurobro (BRO)

Токеномика Neurobro (BRO)

Откройте для себя ключевую информацию о Neurobro (BRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Neurobro (BRO)

Neurobro is an AI-powered agent designed to revolutionize cryptocurrency research and education. The project aims to bridge the gap between complex blockchain systems and everyday users by providing real-time market insights, personalized education, and actionable analytics. Neurobro operates as an independent crypto market analyst and influencer who uses automation to streamline the analysis-to-content process.

Официальный сайт:
https://neurobro.ai/
Whitepaper:
https://neurobro.gitbook.io/

Токеномика и анализ цен Neurobro (BRO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neurobro (BRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,74M
$ 2,74M$ 2,74M
Общее предложение:
$ 993,02M
$ 993,02M$ 993,02M
Оборотное предложение:
$ 798,69M
$ 798,69M$ 798,69M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,41M
$ 3,41M$ 3,41M
Исторический максимум:
$ 0,04497111
$ 0,04497111$ 0,04497111
Исторический минимум:
$ 0,00142521
$ 0,00142521$ 0,00142521
Текущая цена:
$ 0,00341117
$ 0,00341117$ 0,00341117

Токеномика Neurobro (BRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Neurobro (BRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BRO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BRO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRO, изучите текущую цену BRO!

Прогноз цены BRO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.