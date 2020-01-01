Токеномика Neurobro (BRO) Откройте для себя ключевую информацию о Neurobro (BRO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Neurobro (BRO) Neurobro is an AI-powered agent designed to revolutionize cryptocurrency research and education. The project aims to bridge the gap between complex blockchain systems and everyday users by providing real-time market insights, personalized education, and actionable analytics. Neurobro operates as an independent crypto market analyst and influencer who uses automation to streamline the analysis-to-content process. Официальный сайт: https://neurobro.ai/ Whitepaper: https://neurobro.gitbook.io/ Купить BRO сейчас!

Токеномика и анализ цен Neurobro (BRO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Neurobro (BRO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,74M $ 2,74M $ 2,74M Общее предложение: $ 993,02M $ 993,02M $ 993,02M Оборотное предложение: $ 798,69M $ 798,69M $ 798,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,41M $ 3,41M $ 3,41M Исторический максимум: $ 0,04497111 $ 0,04497111 $ 0,04497111 Исторический минимум: $ 0,00142521 $ 0,00142521 $ 0,00142521 Текущая цена: $ 0,00341117 $ 0,00341117 $ 0,00341117 Узнайте больше о цене Neurobro (BRO)

Токеномика Neurobro (BRO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Neurobro (BRO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BRO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BRO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BRO, изучите текущую цену BRO!

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