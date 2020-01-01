Токеномика Nest Protocol (NEST) Откройте для себя ключевую информацию о Nest Protocol (NEST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nest Protocol (NEST) Nest protocol is a decentralized price fact Oracle protocol network based on Ethereum network. Официальный сайт: https://nestprotocol.org/ Купить NEST сейчас!

Токеномика и анализ цен Nest Protocol (NEST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nest Protocol (NEST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 806.46K $ 806.46K $ 806.46K Общее предложение: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Оборотное предложение: $ 5.93B $ 5.93B $ 5.93B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Исторический максимум: $ 0.237647 $ 0.237647 $ 0.237647 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.000136 $ 0.000136 $ 0.000136 Узнайте больше о цене Nest Protocol (NEST)

Токеномика Nest Protocol (NEST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nest Protocol (NEST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEST, изучите текущую цену NEST!

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