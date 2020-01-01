Токеномика Moxie (MOXIE) Откройте для себя ключевую информацию о Moxie (MOXIE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Moxie (MOXIE) Moxie - create and own fan tokens Moxie is revolutionizing the $500 billion creator economy by enabling creators to turn their influence into currency. With moxie anyone can launch fan tokens and build stronger bonds with their supporters. It's really simple: Buy fan tokens of people, communities, and brands you admire. Ownership provides access to numerous fans-only benefits on Base and on Farcaster, with more being added regularly. Creators earn daily rewards by using protocols and apps and by engaging with sponsored content. A percentage of their earnings is automatically shared with fans by buying and burning their fan tokens. This increases the price of the tokens for the next buyers, so the earlier people buy in the better. 3: Launch your own fan tokens. The moxie protocol captures fees on every transaction, which are burned. Официальный сайт: https://www.moxie.xyz/ Купить MOXIE сейчас!

Токеномика и анализ цен Moxie (MOXIE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Moxie (MOXIE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 234,68K $ 234,68K $ 234,68K Общее предложение: $ 9,87B $ 9,87B $ 9,87B Оборотное предложение: $ 5,57B $ 5,57B $ 5,57B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 415,52K $ 415,52K $ 415,52K Исторический максимум: $ 0,01944119 $ 0,01944119 $ 0,01944119 Исторический минимум: $ 0,00002582 $ 0,00002582 $ 0,00002582 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Moxie (MOXIE)

Токеномика Moxie (MOXIE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Moxie (MOXIE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOXIE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOXIE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOXIE, изучите текущую цену MOXIE!

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