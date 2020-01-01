Токеномика MOO MOO (MOOMOO) Откройте для себя ключевую информацию о MOO MOO (MOOMOO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MOO MOO (MOOMOO) Welcome to the world of MOO MOO. MOO MOO is not just a memecoin; it’s a revolution in the meme economy. built on the Aptos blockchain, Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! we believe in the power of memes, the strength of community, and the excitement of the crypto world. Our mission is to create a fun and engaging ecosystem where every holder is part of the pack. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer eager to join the latest trend, MOO MOO offers an accessible and rewarding experience. Официальный сайт: https://www.moo.meme/ Купить MOOMOO сейчас!

Токеномика и анализ цен MOO MOO (MOOMOO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MOO MOO (MOOMOO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,53K $ 6,53K $ 6,53K Общее предложение: $ 948,62M $ 948,62M $ 948,62M Оборотное предложение: $ 948,62M $ 948,62M $ 948,62M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,53K $ 6,53K $ 6,53K Исторический максимум: $ 0,064336 $ 0,064336 $ 0,064336 Исторический минимум: $ 0,00000361 $ 0,00000361 $ 0,00000361 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене MOO MOO (MOOMOO)

Токеномика MOO MOO (MOOMOO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MOO MOO (MOOMOO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOOMOO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOOMOO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOOMOO, изучите текущую цену MOOMOO!

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