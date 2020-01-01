Токеномика Molly the Otter (MOLLY) Откройте для себя ключевую информацию о Molly the Otter (MOLLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Molly the Otter (MOLLY) Molly is a memecoin based on Molly the Otter, from Billy and Molly tv documentary. We just love otters and we formed a family. Billy knew a female otter had been found dead in the area recently, so he assumed the cub was her orphan. "She was really thin and emaciated, but she wasn't unhealthy - she was just hungry," he says. A local wildlife sanctuary advised him that feeding the animal was allowed as long as he didn't domesticate her. After obtaining the stamp of approval from his wife Susan, Molly the otter became part of the Mail family. Официальный сайт: http://mollyonsol.co/ Купить MOLLY сейчас!

Токеномика и анализ цен Molly the Otter (MOLLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Molly the Otter (MOLLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6.90K $ 6.90K $ 6.90K Общее предложение: $ 998.27M $ 998.27M $ 998.27M Оборотное предложение: $ 998.27M $ 998.27M $ 998.27M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6.90K $ 6.90K $ 6.90K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Molly the Otter (MOLLY)

Токеномика Molly the Otter (MOLLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Molly the Otter (MOLLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOLLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOLLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOLLY, изучите текущую цену MOLLY!

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