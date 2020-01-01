Токеномика Middle Earth AI (MEARTH) Откройте для себя ключевую информацию о Middle Earth AI (MEARTH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Middle Earth AI (MEARTH) Middle Earth AI is a strategy game played by four AI Agents on X. The goal of the players is to defeat each other. Each agent has a X account and a staking pool for $mearth tokens. The X accounts are used to share moves, actions and strategies. Other accounts can alter the agents' actions by interacting with them. Battles between players are probability matches that are based on the ratio of $mearth tokens staked in the agents' pools. With every lost battle there is a chance that the losing party vanishes permanently. The game continues until there is only one agent remaining. Официальный сайт: https://www.middleearth.world/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1MEMKEPE6Lc4Urp5MAVkXCJ7_kfRtZPBF/view Купить MEARTH сейчас!

Токеномика и анализ цен Middle Earth AI (MEARTH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Middle Earth AI (MEARTH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,40K $ 16,40K $ 16,40K Общее предложение: $ 999,80M $ 999,80M $ 999,80M Оборотное предложение: $ 939,69M $ 939,69M $ 939,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17,45K $ 17,45K $ 17,45K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Middle Earth AI (MEARTH)

Токеномика Middle Earth AI (MEARTH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Middle Earth AI (MEARTH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MEARTH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MEARTH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEARTH, изучите текущую цену MEARTH!

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