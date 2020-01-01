Токеномика Matrix Labs (MATRIX) Откройте для себя ключевую информацию о Matrix Labs (MATRIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Matrix Labs (MATRIX) "Matrixswap is a fully decentralized virtual-AMM-based perpetual futures trading protocol and a DEX aggregator deployed on the Polygon, Polkadot and the Cardano blockchain. Unlike traditional AMMs, Matrixswap offers leveraged trades for assets with guaranteed on-chain liquidity. Matrixswap's DEX aggregator finds the best pricing for users when performing AMM spot trades and it allows traders execute single-to-multiple, multiple-to-single token swaps. Matrixswap's DEX aggregator also features an Emergency Nuke Button that allows users to convert all tokens into stable coin under one transaction." Официальный сайт: https://www.matrixswap.io/ Купить MATRIX сейчас!

Токеномика и анализ цен Matrix Labs (MATRIX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Matrix Labs (MATRIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 64,49K $ 64,49K $ 64,49K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 33,92M $ 33,92M $ 33,92M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 190,13K $ 190,13K $ 190,13K Исторический максимум: $ 1,59 $ 1,59 $ 1,59 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00190126 $ 0,00190126 $ 0,00190126 Узнайте больше о цене Matrix Labs (MATRIX)

Токеномика Matrix Labs (MATRIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Matrix Labs (MATRIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MATRIX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MATRIX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MATRIX, изучите текущую цену MATRIX!

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