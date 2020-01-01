Токеномика Mato The Mouse (MATO)
Информация о Mato The Mouse (MATO)
Meet $MATO The Mouse The latest memecoin magic by Matt Furie, creator of the legendary $PEPE!
Straight from his upcoming book and Instagram stories, Mato is here to scamper across the ETH blockchain.
No taxes. No bullshit. LP tokens burnt, contract renounced – just pure meme power.
Join the squeakquel and ride the $MATO wave! Backed by art, driven by community, and born to squeak into meme history.
Токеномика и анализ цен Mato The Mouse (MATO)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mato The Mouse (MATO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Mato The Mouse (MATO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Mato The Mouse (MATO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов MATO, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов MATO.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MATO, изучите текущую цену MATO!
Прогноз цены MATO
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.