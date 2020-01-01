Токеномика Make Europe Great Again (MEGA)

Токеномика Make Europe Great Again (MEGA)

Откройте для себя ключевую информацию о Make Europe Great Again (MEGA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Make Europe Great Again (MEGA)

$MEGA is a memecoin supporting the movement "Make Europe Great Again", a type of spinoff of Donald Trump`s MAGA. The idea is being pushed by Elon Musk and other EU Leaders in the recent months. Calling for change for the European Union.

We believe $MEGA can bring about awareness for Europeans wanting change for the future.

This token serves as a culture community token, supporting the political movement.

Официальный сайт:
https://mega-solana.com

Токеномика и анализ цен Make Europe Great Again (MEGA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Make Europe Great Again (MEGA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 78,84K
$ 78,84K$ 78,84K
Общее предложение:
$ 999,45M
$ 999,45M$ 999,45M
Оборотное предложение:
$ 999,45M
$ 999,45M$ 999,45M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 78,84K
$ 78,84K$ 78,84K
Исторический максимум:
$ 0,00232549
$ 0,00232549$ 0,00232549
Исторический минимум:
$ 0,00006641
$ 0,00006641$ 0,00006641
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Make Europe Great Again (MEGA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Make Europe Great Again (MEGA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MEGA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MEGA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MEGA, изучите текущую цену MEGA!

Прогноз цены MEGA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.