Токеномика Make America Based Again (BASED) Откройте для себя ключевую информацию о Make America Based Again (BASED), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Make America Based Again (BASED) Make America Based Again ($BASED) is A Elon-nspired memecoin built on the Solana and Base blockchains. With a playful and humorous theme, it aims to celebrate American patriotism and the spirit of freedom, while capitalizing on meme culture. The token boasts a supply of 1 billion, with no tax on transactions, making it an easy-to-access and lighthearted project. Its primary goal is to inject fun into crypto, while engaging politically-minded meme enthusiasts​ Официальный сайт: https://basedinsol.xyz/ Купить BASED сейчас!

Токеномика и анализ цен Make America Based Again (BASED) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Make America Based Again (BASED), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,99K $ 11,99K $ 11,99K Общее предложение: $ 998,49M $ 998,49M $ 998,49M Оборотное предложение: $ 998,49M $ 998,49M $ 998,49M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 11,99K $ 11,99K $ 11,99K Исторический максимум: $ 0,00352489 $ 0,00352489 $ 0,00352489 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Make America Based Again (BASED)

Токеномика Make America Based Again (BASED): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Make America Based Again (BASED) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BASED, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BASED. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BASED, изучите текущую цену BASED!

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