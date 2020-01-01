Токеномика Lyra Finance (LYRA) Откройте для себя ключевую информацию о Lyra Finance (LYRA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lyra Finance (LYRA) Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol. LYRA is the native utility token that is used for: Depositing in the security module to backstop the protocol.

Used for governance votes to determine how network resources are allocated.

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Токеномика и анализ цен Lyra Finance (LYRA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lyra Finance (LYRA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 198,66K $ 198,66K $ 198,66K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 623,63M $ 623,63M $ 623,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 318,55K $ 318,55K $ 318,55K Исторический максимум: $ 0,677963 $ 0,677963 $ 0,677963 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00031855 $ 0,00031855 $ 0,00031855 Узнайте больше о цене Lyra Finance (LYRA)

Токеномика Lyra Finance (LYRA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lyra Finance (LYRA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LYRA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LYRA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LYRA, изучите текущую цену LYRA!

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