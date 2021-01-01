Токеномика LUDWIG (LUDWIG) Откройте для себя ключевую информацию о LUDWIG (LUDWIG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LUDWIG (LUDWIG) Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets. LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers. Официальный сайт: https://ludwigonsonic.com/ Купить LUDWIG сейчас!

Токеномика и анализ цен LUDWIG (LUDWIG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LUDWIG (LUDWIG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 109,69K $ 109,69K $ 109,69K Общее предложение: $ 25,00M $ 25,00M $ 25,00M Оборотное предложение: $ 25,00M $ 25,00M $ 25,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 109,69K $ 109,69K $ 109,69K Исторический максимум: $ 0,02423476 $ 0,02423476 $ 0,02423476 Исторический минимум: $ 0,00358327 $ 0,00358327 $ 0,00358327 Текущая цена: $ 0,00438786 $ 0,00438786 $ 0,00438786 Узнайте больше о цене LUDWIG (LUDWIG)

Токеномика LUDWIG (LUDWIG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LUDWIG (LUDWIG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUDWIG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUDWIG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUDWIG, изучите текущую цену LUDWIG!

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