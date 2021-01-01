Токеномика LUDWIG (LUDWIG)

Токеномика LUDWIG (LUDWIG)

Откройте для себя ключевую информацию о LUDWIG (LUDWIG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LUDWIG (LUDWIG)

Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted.

Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets.

LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers.

Официальный сайт:
https://ludwigonsonic.com/

Токеномика и анализ цен LUDWIG (LUDWIG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LUDWIG (LUDWIG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 109,69K
$ 109,69K$ 109,69K
Общее предложение:
$ 25,00M
$ 25,00M$ 25,00M
Оборотное предложение:
$ 25,00M
$ 25,00M$ 25,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 109,69K
$ 109,69K$ 109,69K
Исторический максимум:
$ 0,02423476
$ 0,02423476$ 0,02423476
Исторический минимум:
$ 0,00358327
$ 0,00358327$ 0,00358327
Текущая цена:
$ 0,00438786
$ 0,00438786$ 0,00438786

Токеномика LUDWIG (LUDWIG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LUDWIG (LUDWIG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LUDWIG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LUDWIG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUDWIG, изучите текущую цену LUDWIG!

Прогноз цены LUDWIG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.