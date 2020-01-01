Токеномика Ludus (LUDUS) Откройте для себя ключевую информацию о Ludus (LUDUS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ludus (LUDUS) Ludus is an AI-powered platform designed to support full-stack game development and design. The platform offers an app-suite of agentic AI tools that assist users in creating game assets, managing character behaviors, generating 3D models, and implementing advanced gameplay features such as adaptive NPC behavior and procedural content generation. Ludus provides developers—regardless of their technical background—with accessible, no-code solutions to build immersive, intelligent, and interactive game environments. The platform is powered by the $LUDUS token on the Ethereum network. Официальный сайт: https://ludusai.io/ Купить LUDUS сейчас!

Токеномика и анализ цен Ludus (LUDUS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ludus (LUDUS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,59K $ 13,59K $ 13,59K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,59K $ 13,59K $ 13,59K Исторический максимум: $ 0,435534 $ 0,435534 $ 0,435534 Исторический минимум: $ 0,00134668 $ 0,00134668 $ 0,00134668 Текущая цена: $ 0,00135875 $ 0,00135875 $ 0,00135875 Узнайте больше о цене Ludus (LUDUS)

Токеномика Ludus (LUDUS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ludus (LUDUS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUDUS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUDUS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUDUS, изучите текущую цену LUDUS!

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