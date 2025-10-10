Токеномика Loaded Lions (LION) Откройте для себя ключевую информацию о Loaded Lions (LION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Loaded Lions (LION) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Loaded Lions (LION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 446,74M $ 446,74M $ 446,74M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 30,62B $ 30,62B $ 30,62B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,46B $ 1,46B $ 1,46B Исторический максимум: $ 0,03159196 $ 0,03159196 $ 0,03159196 Исторический минимум: $ 0,00221931 $ 0,00221931 $ 0,00221931 Текущая цена: $ 0,01458881 $ 0,01458881 $ 0,01458881 Узнайте больше о цене Loaded Lions (LION) Купить LION сейчас!

Информация о Loaded Lions (LION) Loaded Lions, the flagship NFT collection of Crypto.com has launched their native token, $LION. $LION serves as the financial backbone of the project and the core utility token within the ecosystem. $LION will be available on the Cronos EVM chain at launch, with plans to expand LION to Ethereum, Solana and other ecosystems! Token holders will be able to stake LION in on-chain vaults and other programmes in the Crypto.com App to receive generous token rewards, special App perks and Loaded Lions: Mane City benefits. In the long run, the token will grant holders governance rights and the ability to participate in decision-making to shape the Loaded Lions ecosystem. Loaded Lions, the flagship NFT collection of Crypto.com has launched their native token, $LION. $LION serves as the financial backbone of the project and the core utility token within the ecosystem. $LION will be available on the Cronos EVM chain at launch, with plans to expand LION to Ethereum, Solana and other ecosystems! Token holders will be able to stake LION in on-chain vaults and other programmes in the Crypto.com App to receive generous token rewards, special App perks and Loaded Lions: Mane City benefits. In the long run, the token will grant holders governance rights and the ability to participate in decision-making to shape the Loaded Lions ecosystem. Официальный сайт: https://loadedlions.com/ Whitepaper: https://whitepaper.loadedlions.com/

Токеномика Loaded Lions (LION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Loaded Lions (LION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LION, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LION. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LION, изучите текущую цену LION!

