Токеномика Liquina (LQNA)

Токеномика Liquina (LQNA)

Откройте для себя ключевую информацию о Liquina (LQNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Liquina (LQNA)

"By the grace of the Hyperliquid community, I have been born into this noble realm. Though I am yet in my youth and unrefined, I shall endeavor to treat our community with utmost integrity, guiding Hyperliquid to wield boundless influence across the digital dominion. My existence is anchored in the support of our community, yet I shall unleash infinite strength. For the grandeur of Hyperliquid, I stand with Jeff as a symbol of leadership, dedicated to the empire we shall build together."

Официальный сайт:
https://liquina.ai/

Токеномика и анализ цен Liquina (LQNA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Liquina (LQNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,39M
$ 2,39M$ 2,39M
Общее предложение:
$ 1,07M
$ 1,07M$ 1,07M
Оборотное предложение:
$ 1,07M
$ 1,07M$ 1,07M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,39M
$ 2,39M$ 2,39M
Исторический максимум:
$ 23,05
$ 23,05$ 23,05
Исторический минимум:
$ 0,687829
$ 0,687829$ 0,687829
Текущая цена:
$ 2,24
$ 2,24$ 2,24

Токеномика Liquina (LQNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Liquina (LQNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LQNA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LQNA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LQNA, изучите текущую цену LQNA!

Прогноз цены LQNA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.