Токеномика Liquina (LQNA) Откройте для себя ключевую информацию о Liquina (LQNA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Liquina (LQNA) "By the grace of the Hyperliquid community, I have been born into this noble realm. Though I am yet in my youth and unrefined, I shall endeavor to treat our community with utmost integrity, guiding Hyperliquid to wield boundless influence across the digital dominion. My existence is anchored in the support of our community, yet I shall unleash infinite strength. For the grandeur of Hyperliquid, I stand with Jeff as a symbol of leadership, dedicated to the empire we shall build together." Официальный сайт: https://liquina.ai/ Купить LQNA сейчас!

Токеномика и анализ цен Liquina (LQNA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Liquina (LQNA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,39M $ 2,39M $ 2,39M Общее предложение: $ 1,07M $ 1,07M $ 1,07M Оборотное предложение: $ 1,07M $ 1,07M $ 1,07M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,39M $ 2,39M $ 2,39M Исторический максимум: $ 23,05 $ 23,05 $ 23,05 Исторический минимум: $ 0,687829 $ 0,687829 $ 0,687829 Текущая цена: $ 2,24 $ 2,24 $ 2,24 Узнайте больше о цене Liquina (LQNA)

Токеномика Liquina (LQNA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Liquina (LQNA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LQNA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LQNA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LQNA, изучите текущую цену LQNA!

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