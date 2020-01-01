Токеномика Liquid Staked ETH (LSETH) Откройте для себя ключевую информацию о Liquid Staked ETH (LSETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Liquid Staked ETH (LSETH) Liquid Collective is the secure liquid staking standard: a protocol with multi-chain capabilities, built and run by a collective of leading web3 teams. Developed in collaboration with a diverse group of industry leaders, Liquid Collective is designed to meet the need for an enterprise-grade decentralized liquid staking standard that can be widely adopted, increasing liquidity and composability for the web3 economy. Liquid Staked ETH (LsETH) is the receipt token programmatically generated when users stake ETH through the Liquid Collective protocol. LsETH follows the ERC-20 cToken model, enabling users to control their network reward flow. Официальный сайт: https://liquidcollective.io/ Купить LSETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Liquid Staked ETH (LSETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Liquid Staked ETH (LSETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 710,98M $ 710,98M $ 710,98M Общее предложение: $ 265,55K $ 265,55K $ 265,55K Оборотное предложение: $ 265,55K $ 265,55K $ 265,55K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 710,98M $ 710,98M $ 710,98M Исторический максимум: $ 4 332,67 $ 4 332,67 $ 4 332,67 Исторический минимум: $ 1 384,61 $ 1 384,61 $ 1 384,61 Текущая цена: $ 2 677,34 $ 2 677,34 $ 2 677,34 Узнайте больше о цене Liquid Staked ETH (LSETH)

Токеномика Liquid Staked ETH (LSETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Liquid Staked ETH (LSETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LSETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LSETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LSETH, изучите текущую цену LSETH!

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