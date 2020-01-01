Токеномика Lien (LIEN)

Токеномика Lien (LIEN)

Откройте для себя ключевую информацию о Lien (LIEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Lien (LIEN)

A self-regulating protocol for creating unique derivative contracts

Официальный сайт:
https://lien.finance

Токеномика и анализ цен Lien (LIEN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lien (LIEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 115,10K
$ 115,10K$ 115,10K
Общее предложение:
$ 1,00M
$ 1,00M$ 1,00M
Оборотное предложение:
$ 354,87K
$ 354,87K$ 354,87K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 324,34K
$ 324,34K$ 324,34K
Исторический максимум:
$ 956,78
$ 956,78$ 956,78
Исторический минимум:
$ 0,01022065
$ 0,01022065$ 0,01022065
Текущая цена:
$ 0,324343
$ 0,324343$ 0,324343

Токеномика Lien (LIEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lien (LIEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LIEN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LIEN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIEN, изучите текущую цену LIEN!

Прогноз цены LIEN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.