Токеномика Lien (LIEN) Откройте для себя ключевую информацию о Lien (LIEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lien (LIEN) A self-regulating protocol for creating unique derivative contracts Официальный сайт: https://lien.finance Купить LIEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Lien (LIEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lien (LIEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 115,10K $ 115,10K $ 115,10K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 354,87K $ 354,87K $ 354,87K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 324,34K $ 324,34K $ 324,34K Исторический максимум: $ 956,78 $ 956,78 $ 956,78 Исторический минимум: $ 0,01022065 $ 0,01022065 $ 0,01022065 Текущая цена: $ 0,324343 $ 0,324343 $ 0,324343 Узнайте больше о цене Lien (LIEN)

Токеномика Lien (LIEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lien (LIEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LIEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LIEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIEN, изучите текущую цену LIEN!

Прогноз цены LIEN Хотите узнать, куда может двигаться LIEN? Наша страница прогноза цены LIEN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LIEN прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!