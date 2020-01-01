Токеномика Leverj Gluon (L2) Откройте для себя ключевую информацию о Leverj Gluon (L2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Leverj Gluon (L2) Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world. Официальный сайт: https://www.leverj.io/ Купить L2 сейчас!

Токеномика и анализ цен Leverj Gluon (L2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Leverj Gluon (L2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 236,22K $ 236,22K $ 236,22K Общее предложение: $ 219,54M $ 219,54M $ 219,54M Оборотное предложение: $ 219,54M $ 219,54M $ 219,54M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 236,22K $ 236,22K $ 236,22K Исторический максимум: $ 0,273661 $ 0,273661 $ 0,273661 Исторический минимум: $ 0,00002002 $ 0,00002002 $ 0,00002002 Текущая цена: $ 0,001076 $ 0,001076 $ 0,001076 Узнайте больше о цене Leverj Gluon (L2)

Токеномика Leverj Gluon (L2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Leverj Gluon (L2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов L2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов L2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой L2, изучите текущую цену L2!

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