Токеномика Let me do it for you (NOSE) Откройте для себя ключевую информацию о Let me do it for you (NOSE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Let me do it for you (NOSE) Inspired by the globally viral TikTok meme, $NOSE captures the heart of internet culture and community. At its core, $NOSE represents the iconic "Let me do it for you" meme featuring the lovable borzoi dog with an exceptionally long nose. This meme isn’t just about a quirky image—it embodies a spirit of determination, selflessness, and humor. The borzoi's long nose symbolizes its ability to tackle challenges and "reach" goals that seem impossible, all while bringing a smile to people's faces. Официальный сайт: https://www.x.com/nosecto Купить NOSE сейчас!

Токеномика и анализ цен Let me do it for you (NOSE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Let me do it for you (NOSE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,99K $ 7,99K $ 7,99K Общее предложение: $ 997,65M $ 997,65M $ 997,65M Оборотное предложение: $ 974,57M $ 974,57M $ 974,57M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,18K $ 8,18K $ 8,18K Исторический максимум: $ 0,0023184 $ 0,0023184 $ 0,0023184 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Let me do it for you (NOSE)

Токеномика Let me do it for you (NOSE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Let me do it for you (NOSE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NOSE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NOSE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOSE, изучите текущую цену NOSE!

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