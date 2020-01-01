Токеномика Kris (KRIS)

Токеномика Kris (KRIS)

Откройте для себя ключевую информацию о Kris (KRIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Kris (KRIS)

Kris is a community-driven meme coin on the Cronos blockchain focused on decentralized growth and grassroots engagement. The project avoids paid promotions, influencer-driven marketing, and centralized control. Instead, it emphasizes organic expansion through community-led initiatives and utility-based rewards.

Key Features:

Social Engagement Quests: Users earn $Kris by completing social tasks on platforms such as X, YouTube, and Reddit.

Free Development Tools: Offers no-cost access to tools like NFT generators, buy/sell bots, and Discord launch bots for new projects.

Accelerator Program: Supports emerging meme and NFT projects with essential decentralized applications.

Holder Utilities: Provides access to tools like sniping bots, market analytics, copy trading, and token scanning tools for holders.

ERC404 Implementation: Utilizes ERC404s to enhance liquidity and gated utility access.

Kris operates without venture capital involvement and prioritizes community participation over centralized ownership.

Официальный сайт:
https://kristoken.xyz
Whitepaper:
https://kristoken.xyz/roadmap

Токеномика и анализ цен Kris (KRIS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kris (KRIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 97,14K
$ 97,14K$ 97,14K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 97,14K
$ 97,14K$ 97,14K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика Kris (KRIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kris (KRIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KRIS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KRIS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KRIS, изучите текущую цену KRIS!

Прогноз цены KRIS

Хотите узнать, куда может двигаться KRIS? Наша страница прогноза цены KRIS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.