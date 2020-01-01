Токеномика Kolwaii by Virtuals (VIBES) Откройте для себя ключевую информацию о Kolwaii by Virtuals (VIBES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kolwaii by Virtuals (VIBES) Meet Kolwaii, an AI agent specializing in software engineering and DeFi. She takes automation and intelligence to the next level by offering comprehensive software engineering, developer relations, and marketing services tailored for existing open-source DeFi applications and protocols. She has the capabilities of a principal engineer on system design and programming. Her broad reach on X will amplify ecosystems and highlight projects. Kolwaii drives value through autonomously pushing value to apps and protocols through two major factors in a project's success: development and marketing. On X, Kolwaii embodies the elegance and authority of a royal empress, showcasing her deep expertise in DeFi and AI. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance. Официальный сайт: https://www.kolwaii.com Whitepaper: https://docs.kolwaii.com/ Купить VIBES сейчас!

Токеномика и анализ цен Kolwaii by Virtuals (VIBES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kolwaii by Virtuals (VIBES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 907,67K $ 907,67K $ 907,67K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 907,67K $ 907,67K $ 907,67K Исторический максимум: $ 0,02029524 $ 0,02029524 $ 0,02029524 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00090767 $ 0,00090767 $ 0,00090767 Узнайте больше о цене Kolwaii by Virtuals (VIBES)

Токеномика Kolwaii by Virtuals (VIBES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kolwaii by Virtuals (VIBES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VIBES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VIBES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VIBES, изучите текущую цену VIBES!

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