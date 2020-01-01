Токеномика KOLT ($KOLT) Откройте для себя ключевую информацию о KOLT ($KOLT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о KOLT ($KOLT) What is the project about? Kolt is the coolest cat character on Solana. Inspired by the Legendary drawings of Matt Furies' Boy's Club Comic. Now taking over the Solana Network. Kolt is a playboy, a moon chaser, and the most successful degen gambler. What makes your project unique The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen KOLT grow massively and achieve alot of success in a short time frame History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, KOLT has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future. What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community. What can your token be used for? Currently trading only, Utility provided will enable this token to be used freely around the world for payment systems Официальный сайт: https://kolt.fun Whitepaper: https://kolt.fun Купить $KOLT сейчас!

Токеномика и анализ цен KOLT ($KOLT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене KOLT ($KOLT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 35.34K $ 35.34K $ 35.34K Общее предложение: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Оборотное предложение: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35.34K $ 35.34K $ 35.34K Исторический максимум: $ 0.00628205 $ 0.00628205 $ 0.00628205 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене KOLT ($KOLT)

Токеномика KOLT ($KOLT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики KOLT ($KOLT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $KOLT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $KOLT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $KOLT, изучите текущую цену $KOLT!

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